Dieser Ort dürfte den Fans von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) wohl ab sofort jede Menge bedeuten! Erst heute Abend überraschten der Musiker und das Model ein weiteres Mal total: Ganz spontan sollen der Blondschopf und seine schöne Freundin sich nach nur zwei Monaten das Jawort gegeben haben. Die Eheschließung habe einem Insider zufolge vor dem New Yorker Standesamt stattgefunden – Promiflash zeigt euch den Ort des Geschehens!

Mit einer edlen grauen Fassade und einer massiven Drehtür, über der der Schriftzug "The Louis J. Lefkowitz – State Office Building" prangt, ragt das Gebäude in der Nähe des Columbia Parks in Lower Manhattan in die Höhe. Das nach einem berühmten amerikanischen Autoren benannte Bauwerk wurde in den 20er Jahren im ägyptischen Stil entworfen und umfasst zahlreiche Behörden-Büros – unter anderem das Standesamt, vor dessen Offiziellem Justin und Hailey einander die ewige Liebe versprochen haben sollen. Noch vor wenigen Monaten hatte die Immobilie für Aufsehen gesorgt, als Pläne laut geworden waren, es könnte in ein Gefängnis umgewandelt werden.

Das monumentale Haus soll aber nicht der einstige Liebes-Ort der Turteltauben bleiben: Wie ein Geistlicher dem Magazin People erklärte, wollen Hailey und Justin gemeinsam mit ihren Freunden und der Familie noch eine große kirchliche Zeremonie feiern.

MEGA Das Standesamt von New York City, Heiratsort von Justin Bieber und Hailey Baldwin

MEGA Das Standesamt von New York City

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

