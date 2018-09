Es ist wohl die Sensation der kommenden Staffel: Acht Jahre nach seinem Sieg kehrt Pietro Lombardi (26) zu DSDS zurück. Der "Phänomenal"-Interpret wird allerdings nicht als Kandidat, sondern als Juror neben Urgestein Dieter Bohlen (64) Platz nehmen. Diese Besetzung versetzte viele Fans in Euphorie, aber es wurden auch kritische Stimmen laut. Wie wird sich der 26-Jährige wohl schlagen? Promiflash hakt bei Carolin Niemczyk (28) nach, die Anfang dieses Jahres Teil der Jury war.

Im Promiflash-Interview beim Deutschen Radiopreis verrät die Glasperlenspiel-Frontfrau, was sie von Pietro als den Neuen in der Castingshow hält: "Ich glaube, der ist ganz locker, geht damit auch ganz locker um und macht das bestimmt auch gut." Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass es nicht einfach sei, andere Menschen zu bewerten: "Das Einzige, was man machen kann als Jurymitglied, ist, dein Wissen und deine Erfahrung nutzen – und das auch weiterzugeben." Die Sängerin ist sich sicher, ihr Nachfolger werde die Herausforderung meistern und vieles mit Humor rüberbringen.

Doch wer sitzt außer Dieter und Pietro am Bestimmer-Pult? Die restliche Mannschaft ist bisher nicht bekannt. Ob es ein Wiedersehen mit den Vorgänger-Juroren Ella Endlich (34), Mousse T. (51) oder der 28-Jährigen geben wird? Ella soll nicht mehr dabei sein. Und Caro würde es sich noch mal überlegen, sollte sie eine entsprechende Anfrage bekommen. Würdet ihr die Blondine gerne wieder in der Sendung sehen wollen? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen bei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

P.Hoffmann/WENN.com Carolin Niemczyk bei RTL Stars For Free

