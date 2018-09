Der erste Love Island-Exit steht an – hält er eine echte Überraschung bereit? In der heutigen Folge wird an der Paarungszeremonie vom Donnerstag angesetzt: Bademeister Till Adam hat die Wahl zwischen Blondie-Granate Sabi und Grid-Girl Sabrina Doberstein. Wie sich der tätowierte Turtelshow-Teilnehmer entscheidet, zeigt sich in wenigen Augenblicken. Für die Promiflash-Leser hat sich die mögliche Favoritin des Bad Boys aber schon vorher klar gezeigt!

Im Promiflash-Voting vor der Freitags-Episode lag die Verteilung der Stimmen klar bei einem der ersten Neuzugänge der Staffel: Stolze 76,3 Prozent von insgesamt 1.351 Lesern (Stand: 14.09., 22:45 Uhr) sehen Sabi als Gewinnerin der Liebeswahl. Mit 320 Stimmen hoffen immerhin noch 23,7 Prozent darauf, dass ihre brünette Konkurrentin Sabrina das Rennen machen wird, anstatt die Villa zu verlassen – doch diese Entscheidung wäre in der Tat eine gewaltige Überraschung.

Till und Sabi hatten in der vergangenen Folge am Pool noch kräftig über die Influencerin gelästert. Sabrina sei zu gestellt und komme lächerlich rüber, stellten sie fest – außerdem schien die 25-Jährige den beiden Gossip Girls zu selbstbewusst unterwegs zu sein. So lachte Sabi darüber, dass sich angeblich jeder in die Model-Beauty verliebe, und Till widersprach nicht. Ob das gemeinsame Tratschen den Kieler und die Bürokauffrau aus Offenbach wirklich einander näher gebracht hat? Ab 23:10 Uhr können es die "Love Island" Fans auf RTL II verfolgen.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II Till Adam, deutscher "Love Island"-Single

Love Island, RTL II Sabrina Doberstein weint bei "Love Island" 2018

Instagram / loveisland2018_sabrinare Sabrina, Kandidatin bei "Love Island"

