Tag vier bei Love Island ist rum und so langsam kommt Flirt-Wind bei den Kandidaten auf. Während Tobias und seine Natascha bereits ungezügelte Zärtlichkeiten austauschen, gehen auch Finnja und Sebastian auf Turtel-Angriff über. Kein Wunder also, dass aus diesen vier Liebeshungrigen in der gestrigen Paarungszeremonie zwei Couples wurden. Mit welcher Herzdame ihr Villa-Mitstreiter Till ein Paar bilden will, verrieten die Macher der Kuppelshow noch nicht – und dieser Cliffhanger machte die Zuschauer mächtig sauer!

Denn es ist nicht das erste Mal, dass der Sender eine Entscheidung auf den nächsten Tag verlegt – und das, obwohl sie zu Beginn der Folge angekündigt wurde. "Heute muss auf jeden Fall eine von euch 'Love Island' verlassen", betonte Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) mehrfach. "Lasst mich raten. Wenn die Werbung rum ist, heißt es wieder: Ihr ahnt es, die Paarungszeremonie seht ihr morgen", zeigte sich eine Userin auf Twitter genervt. Zumal es für das Publikum scheinbar offensichtlich gewesen ist, dass sich Till für die blonde Sabi statt für Model Sabrina entscheiden wird. "Ja genau, Till. Du hast vorhin schon gesagt, dass du Sabrina nicht magst. Als ob dir die Entscheidung jetzt schwerfällt", spottete eine weitere Nutzerin, während ein anderer Tweet lautete: "Ist ja jetzt besonders spannend, für wen Till sich entscheidet. Super Cliffhanger."

Der vermeintlich störende und abrupte Schnitt der Sendung scheint die Fans jedoch nicht abzuhalten, jeden Abend einzuschalten. Schon am ersten Abend landete RTL II Top-Quoten und kann auch mit dem weiteren Verlauf sehr glücklich sein. Wie sieht es bei euch aus? Gehen euch die Cliffhanger auf die Nerven? Stimmt ab!

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil küssen sich

RTL II, Love Island Finnja Bünhove und Sebastian Kögl bei "Love Island"

Love Island, RTL II Till Adam, "Love Island"-Kandidat 2018

