Seit vergangenem Mittwoch ist es offiziell: Bibi Heinicke (25) heißt nun Claßen! Wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes hat die YouTuberin ihrem langjährigen Freund Julian Claßen (25) das Jawort gegeben. Im Kreise ihrer Liebsten hat die standesamtliche Trauung in Köln stattgefunden. Auf Instagram haben die Frischvermählten ihren Fans schon den einen oder anderen Einblick in ihre Eheschließung gegeben. Nun legt Bibi mit einem besonders schönen Schnappschuss nach.

Das Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Arm in Arm, total verliebt und im Hochzeitslook strahlen Bibi und Julian mit der spätsommerlichen Sonne um die Wette. "Dieses Foto ist wenige Minuten vor unserer Trauung entstanden. Da sind die Ringe noch in der Schachtel. Jetzt tragen wir sie an unseren Fingern. Ich war so aufgeregt in diesem Moment", lauten die Zeilen zu dem Pre-Hochzeitsbild auf Instagram. Dass die Web-Stars in diesem Augenblick supernervös waren, ist ihnen allerdings wirklich nicht anzusehen.

Aber auch Julian machte in dem gemeinsamen YouTube-Video zu ihrer Heirat deutlich, dass ihn seine Nervosität am Hochzeitstag fest im Griff hatte: "Kurz vorher habe ich die Standesbeamtin noch gefragt, was muss ich jetzt gleich denn eigentlich machen? Ich hab echt gefragt, ob ich nur 'Ja' sagen muss und die sie meinte dann: 'Ja! Das bekommt wirklich jeder hin!'." Aber kein Wunder: Schließlich heiratet man(n) ja auch nicht alle Tage!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer Hochzeit in Köln

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke bei ihrer Hochzeit

