Damit hat es Winnie Harlow (24) wohl endgültig in die Model-Oberliga geschafft. Die kanadische Beauty hat eine besondere Hautkrankheit namens Vitiligo: Dabei kommt es zu pigmentfreien Hautflecken auf dem gesamten Körper. Als Kind wurde sie deshalb gehänselt, aber als Mannequin hat sie mit ihrem außergewöhnlichen Aussehen großen Erfolg: Momentan läuft die Beauty auf der New York Fashion Week eine Show nach der anderen. Doch nun landete sie einen unglaublichen Coup: Sie ergatterte einen Job bei der nächsten Victoria's Secret-Show.

Fast jede Laufstegschönheit träumt davon, in der sexy Wäsche und den riesigen Flügeln des Dessous-Labels über den Catwalk zu laufen. Für Winnie geht genau dieser Traum nun in Erfüllung: Laut Just Jared soll die gebürtige Kanadierin auf der IMG VIP Launch Party von Principessa Prosecco verkündet haben, dass sie im November Teil der Fashionshow der heiß begehrten Marke sein wird. Auf Anfrage des Magazins bestätigte ihr Pressesprecher das Engagement. Die 24-Jährige hat sich selbst noch nicht offiziell dazu geäußert. Allerdings kursiert in den sozialen Netzwerken bereits ein Video, auf dem sie total gerührt auf eine Nachricht reagiert. Dabei soll es sich angeblich um die Zusage für den Traum-Job handeln.

Entdeckt wurde Winnie 2014 von Tyra Banks (44) via Instagram. Die sah großes Potenzial in der damals 20-Jährigen und lud sie direkt zum Casting ihrer Show America's next Topmodel ein, wo sie am Ende auf dem sechsten Platz landete. Im Anschluss an ihren Exit startete die Beauty international durch: Sie war das Gesicht des spanischen Labels Desigual und lief noch im gleichen Jahr auf der London Fashion Week. Danach zierte sie das Cover namenhafter Magazine wie der Cosmopolitan oder der italienischen Vogue.

