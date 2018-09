Sie kennen sich ihr halbes Leben und wollen ihr ganzes miteinander verbringen. Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) gehören nicht nur zu den bekanntesten deutschen YouTubern, sondern sind auch privat ein eingespieltes Team. Seit neun Jahren sind die Webstars ein Paar, erwarten in wenigen Wochen ihr erstes Kind und sind seit Mittwoch offiziell Mann und Frau. Von Krisen fehlt jede Spur: Was ist das Geheimnis ihrer Beziehung?

Die werdende Mama erklärte gegenüber Bunte: "Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so junge zusammengekommen sind." Seitdem verbringen die Turteltauben beinahe jeden Tag miteinander. Julian ist ihr erster Freund. Die beiden sind schon gemeinsam zur Schule gegangen, wo es in der 5. Klasse direkt gefunkt hat. Den ersten Liebesbrief aus dieser Zeit habe der Kölner bis heute aufbewahrt. Kommenden März sind die Influencer ein Jahrzehnt glücklich miteinander.

Bald ist es aber mit der gewohnt trauten Zweisamkeit vorbei. In diesem Monat ist der Geburtstermin für Bibi und Julians Sohn. Bis dahin steht noch viel auf ihrem Programm. Vor Kurzem sind sie von ihrer Wohnung in ein Haus gezogen. Neben dem Auspacken der Kisten stand außerdem ihre Hochzeit im engsten Familienkreis an.

Instagram / Bibi Heinicke Julian Claßen und Bibi Heinicke, Throwback-Foto

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

