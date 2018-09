Mit seiner Liebsten Gwen Stefani (48) geht Blake Shelton (42) durch dick und dünn! Seit drei Jahren sind die beiden The Voice-Juroren unzertrennlich. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Gavin Rossdale (52) war er für die Sängerin die starke Schulter zum Anlehnen. Auch ihre drei Kids Kingston (12), Zuma (10) und Apollo (4) halfen der "The Sweet Escape"-Interpretin über die düsteren Tage hinweg – um die wird sich zurzeit jedoch haushoch gezankt. Im Sorgerechtsstreit zwischen Gwen und Gavin hält Blake stets zu ihr!

Nachdem zunächst eine Einigung darüber gefunden worden war, dass Gwens und Gavins gemeinsamer Nachwuchs bei ihrer Mutter aufwachsen soll, werden die Verhandlungen jetzt erneut auf den Tisch gepackt. Der 52-Jährige beantragt mehr gemeinsame Zeit mit seinen Kindern! Das ist seiner Ex jedoch ein Dorn im Auge – immerhin sei der Lebensstil des Rockstars nicht das beste Umfeld für ihre Lieblinge. Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life verriet, eile Blake seinem Schatz in dieser Situation zu Hilfe. "Blake wünschte, er könnte noch mehr tun, aber er ist einfach machtlos. Er steht Gwen bei, wo er nur kann", hieß es.

Die Blondine hingegen sei sehr glücklich darüber, dass sie so einen tollen Mann an ihrer Seite hat. "Er gibt ihr die Kraft, um für das zu kämpfen, was für ihre Kinder am besten ist", plauderte der Insider weiter aus. Blake, der sich in der Vergangenheit immer wieder als echter Familienmensch entpuppt habe, passe sogar auf das Trio auf, wenn Gwen gerade beruflich unterwegs sei.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei einem Event in Las Vegas, Juni 2018

Emma McIntyre/Getty Images for People's Choice Awards Blake Shelton und Gwen Stefani Backstage bei den People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

Getty Images Blake Shelton beim CMA Music Festival

