Folgt auf das Eheglück auch das baldige Elternglück? Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) sind aktuell voll im Hochzeitsmodus! Im Januar haben sich die einstigen Love Island-Kandidaten ganz romantisch verlobt – im Sommer des kommenden Jahres soll der Bund fürs Leben dann geschlossen werden. Doch wollen die Turteltauben nach der Trauung ihrer Liebe noch die Krone aufsetzen – und ein Baby bekommen?

Promiflash hat die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer getroffen und von Stephie eine klare Antwort bekommen: "Ich bin jetzt 24, mit dem Thema Kinder will ich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren nichts zu tun haben", gestand die Influencerin. Die Beauty erklärte auch genau, warum sie sich noch Zeit lassen möchte: "Ich mein', der Julian und ich, wir haben jetzt unsere schöne Wohnung, uns geht es gut, wir haben jetzt noch viel, was wir zusammen erleben wollen."

Etwas ungeduldiger steht Julian der Frage nach Nachwuchs gegenüber: "Ich hab schon Bock auf ein Kind, aber klar, ist es jetzt noch zu früh, aber in ein paar Jahren bin ich da voll offen. So eine kleine Familie wäre doch schon schön." Das Thema Kinder hätte bei dem angehenden Lehrer schon immer eine wichtige Rolle im Leben gespielt.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Pärchen

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Pärchen

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos, Influencer

