Das Sommerhaus der Stars sorgte bis zu ihrem Auszug in der vergangenen Folge bei Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) vor allem für starke Gefühlsausbrüche und dicke Tränen. Dennoch hatte ihre Zeit in der portugiesischen TV-Villa auch etwas Gutes: Die einstigen Love Island-Kandidaten haben sich in etlichen Stresssituationen nur noch besser kennengelernt – und noch mehr ineinander verliebt. Das verlobte Pärchen blickt auf eine spannende, sehr emotionale und auch schöne Zeit zurück!

"Die letzten Wochen waren für Julian und mich eine wahnsinnige Erfahrung. Wir haben gelacht, geweint und sind daran gewachsen", schreibt Stephie zu einem supersüßen Pärchen-Schnappschuss auf Instagram und beteuert: "Unsere Liebe ist stärker denn je – unschlagbar einfach!" Auch Julian resümiert ihre Teilnahme an der Show: "Die Sendung war von Tag eins an ein Gefühlschaos mit Höhen und Tiefen, mit Rückschlägen und Erfolgen." Doch auch er blickt gerne darauf zurück: "Trotz allem können wir heute sagen, dass die Sendung Stephie und mich noch stärker gemacht und noch näher aneinander geschweißt hat."

Außerdem danken die zwei ihren Fans: "Wir haben gemerkt, wie ihr alle hinter uns steht und uns auch vor manch einem bösen Wort immer verteidigt." Dieser Support bedeute dem Paar ganz viel und gebe ihm das Gefühl, das Richtige zu tun, erklärt die gelernte Krankenschwester.

MG RTL D Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2018

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

MG RTL D Elke Fussbroich, Julian Evangelos und Stephanie Schmitz im RTL-Sommerhaus

