Was geht denn nun zwischen Rihanna (30) und Hassan Jameel? Bereits seit Juni 2017 sollen die Popsängerin und der Unternehmer ein Paar sein. Während anfangs alles blendend zu laufen schien und sogar zwischenzeitlich von einer Hochzeit die Rede war, wirkte es in der letzten Zeit so, als seien dunkle Wolken aufgezogen. Immer wieder machten Krisengerüchte die Runde. Jetzt tauchte Rihanna auf ihrem jährlichen Diamond Ball ebenfalls ohne ihren Liebsten auf. Bedeutet das nun das endgültige Aus zwischen der "S&M"-Interpretin und dem Milliardärssohn?

Als Gastgeberin strahlte Rihanna am Freitag zweifelsohne auf ihrer vierten Charityveranstaltung dieser Art, die zum Ziel hat, die Clara Lional Foundation zu unterstützen. Im weißen Jumpsuit poste sie munter für die Fotografen. Ihren Lover suchte man an Rihannas großem Tag allerdings vergebens. Ein Insider verriet gegenüber HollywoodLife nun auch den Grund dafür: "Rihanna hat Hassan nicht zum Diamond Ball eingeladen. Sie wollte nicht, dass der Fokus auf ihrer Beziehung liegt." Rihanna würde aktuell ihr Bestes geben, um ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.

Allgemein wollen es die Turteltauben im Moment ruhiger angehen lassen, plauderte die Quelle weiter aus. "Sie hat sich außerdem eine kleine Auszeit von Hassan genommen. Aber sie stehen immer noch in Kontakt und sie hat noch nicht gesagt, dass sie mit ihm durch ist." Die 30-Jährige wolle sich im Moment einfach mehr auf ihre Arbeit und ihre Freunde konzentrieren. Auch wenn sie schon plane, irgendwann sesshaft zu werden, stimme zum einen das Timing nicht, zum anderen sei sie sich nicht mehr sicher, ob Hassan wirklich der Richtige ist.

Pap Nation / Splash News Hassan Jameel, Businessmann

Anzeige

Splash News Rihanna auf dem vierten Diamond Ball in New York

Anzeige

Ludovic Marin / Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de