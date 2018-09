Sie ist 35 Jahre alt und hat schon fünf Kinder – allesamt kamen sie innerhalb von fünf Jahren auf die Welt. Dauerschwanger war Alessandra Meyer-Wölden (35) deshalb allerdings nicht. Mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (40) bekam das Model 2010 eine Tochter und 2011 Zwillinge. Mit ihrem jetzigen Ehemann, dem Geschäftsmann Martin, wurde Alessandra 2017 dann noch einmal Mutter von Zwillingen. Bei diesem reichen Kindersegen liegt es nahe, dass die Wahl-Amerikanerin die Familienplanung abgeschlossen hat. Ob dies tatsächlich so ist, hat die gebürtige Münchnerin nun verraten.

Für einen Pressetermin war Alessandra jetzt wieder einmal in ihrer Heimat Deutschland – ohne ihre Rasselbande. Dies empfand die fünffache Mutter als pure Entspannung, wie sie im Interview mit T-Online verriet. Dabei plauderte sie auch über eventuell geplante weitere Babys. Vor 14 Jahren hatte sie in einem Interview erzählt, sich zehn Kinder zu wünschen. Ist das noch aktuell? "Anscheinend muss ich mir schon immer viele Kinder gewünscht haben. Zu zehn fehlen natürlich noch ein paar, aber meine Freunde würden sagen, dass ich so verrückt bin und durchgeknallt, dass das auch passieren könnte", so die Schmuckdesignerin.

Dass sie bereits fünfmal gesunden Nachwuchs zur Welt bringen durfte, ist für Alessandra keine Selbstverständlichkeit. "Es ist wirklich so, dass ich das sehr zu schätzen weiß und eigentlich nur jeden Tag danke sagen müsste, dass ich so eine wunderbare, gesunde Familie habe", offenbarte die Blondine weiter, die seit ihrer zweiten Ehe versucht, ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus zu halten.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden in New York

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alessandra Meyer-Wölden, Model

