Khloe Kardashian (34) will noch weiter abspecken! Erst im April dieses Jahres wurde das Kultfamilienmitglied zum ersten Mal Mutter. Seitdem hält sie nicht nur ihr Töchterchen True Thompson ordentlich auf Trab, sondern auch der Kampf um den perfekten After-Baby-Body. Dass sie den mittlerweile eigentlich längst erreicht hat, bewies die schöne Blondine in der letzten Zeit durch einige heiße Bikini-Schnappschüsse. 33 Pfund, umgerechnet rund 15 Kilo, verlor sie bereits seit der Geburt. Doch Khloe hat anscheinend noch immer nicht genug – und will noch weitere acht Kilo abnehmen!

Auf ihrem offiziellen Blog KhloeWithAK.com hält Khloe ihre Fangemeinde stets über ihr Leben auf dem Laufenden. Klar, dass da ihr Fitnessprogramm und ihre Diät ebenfalls eine große Rolle spielen. Ihren Followern offenbarte sie nun ihr großes Gewichtsziel: "Ich muss noch rund 17 Pfund (8 Kilo) Gewicht abnehmen und dann möchte ich meine Muskeln wieder aufbauen." Sie esse zwar noch immer größtenteils gesund und trainiere weiterhin, jedoch falle ihr dies an einigen Tagen schwer. Grund zur großen Gesundheitssorge gibt es aber keine, denn Khloe verriet auch: "Aber im Moment stresse ich mich damit nicht und genieße es, eine Mama zu sein. Ich weiß, dass ich mein Fitnessziel erreichen werde – und es wird sich so gut anfühlen!"

Vielleicht geht aber im Endeffekt ja dann doch alles schneller und einfacher als gedacht. Zuvor betonte Khloe nämlich ebenfalls, dass die ersten Fettpölsterchen leichter verschwanden, als ursprünglich erwartet: "Ich war richtig geschockt, als ich 33 Schwangerschaftspfunde in den ersten drei Monaten verloren habe. Ich dachte wirklich, dass es eine größere Herausforderung wird, nachdem ich mein ganzes Leben mit meinem Gewicht Probleme hatte."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Reality-TV-Star Khloe Kardashian

