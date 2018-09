Photoshop und Co. sind auch für Cathy Hummels (30) längst kein Neuland mehr! Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass die Moderatorin etwas zu tief in die Trickkiste greift. Vor allem mit einem Schnappschuss, bei dem sie mit dem Weichzeichner übertrieben hatte, geriet sie vor einer Weile bei ihren Followern in die Kritik. Doch mit ihrer aktuellen Aufnahme vor idyllischer Bergkulisse beweist die Spielerfrau von Profi-Fußballer Mats Hummels (29) nun: Nicht jedes Bild muss bei Cathy bearbeitet werden!

"Dieses Foto sieht nach Photoshop aus, oder? Die Kulisse ist aber echt!", betitelte die Influencerin ihren neuesten Beitrag auf Instagram. Auf dem Foto sieht man Cathy stylish gekleidet auf einer Mauer sitzen – im Hintergrund die malerische Kulisse des Tiroler Kaisergebirges. Was die Münchnerin nach Österreich verschlagen hat, ist bisher nicht bekannt. Ihren Fans versprach die Dirndl-Designerin allerdings: "Ich werde fleißig berichten, was ich hier so mache!"

Ob sie auf ihrer Reise von Ehemann Mats und Söhnchen Ludwig begleitet wird, bleibt ebenfalls offen. Ohne ihren "kleinen Wal", wie sie den acht Monate alten Wonneproppen nennt, hält es die vernarrte Mutter aber eigentlich kaum aus. Und auch Ludwig braucht Cathy – schließlich kann er ohne seine Mama nicht einschlafen!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats, Cathy und Ludwig Hummels, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de