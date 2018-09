Amor bleibt erneut der Pfeil im Köcher stecken! Bei Love Island avancierten Natascha Beil und Tobias Wegener schon fast zum Traumpaar der Kuppelshow. Doch dann gab es zunehmend mehr Trouble zwischen den eigentlich so flirtwütigen Duo. Deshalb trafen sich die beiden am siebten Abend zu einem klärenden Gespräch. Doch das Ergebnis war alles andere als ein Happy End – die beiden gehen getrennte Wege.

Vor allem die Bromance der Männer in der Villa auf Mallorca und die fehlende Nähe war für die Friseurmeisterin zunehmend ein No-Go: "Ich brauche keinen Mann, der nicht über seine Gefühle reden kann und der nicht kämpft. [...] Ihr Jungs wisst mehr übereinander, als wir beide." Dieses Argument konnte der Maler und Lackierer nicht mehr abtun – und so war ihr Liebeaus besiegelt. "Wenn's jetzt nicht funktioniert, wird's auch in Zukunft nicht funktionieren", resümierte der 25-Jährige dann im Einzelinterview.

Seiner Verflossenen ging diese Trennung aber deutlich näher. Sie weinte sich anschließend bei Show-Küken Victor Seitz aus. "Ich wusste es einfach", erklärte die Hessin unter Tränen.

Neue Folge von „Love Island“ am Dienstag, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Natascha Beil und Tobias Wegener

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias bei "Love Island" 2018

Anzeige

Instagram / victortravelandfails Victor Seitz, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de