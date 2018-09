Hat es sich etwa schon ausgeturtelt? Seit fast einer Woche suchen liebeshungrige Singles bei Love Island den Partner fürs Leben. Während sich einige Kandidaten bislang mit dem Flirten eher schwertun, hat es bei zwei Inselbewohnern sofort gefunkt. Seit der allerersten Folge scheinen Natascha Beil und Tobias Wegener unzertrennlich zu sein – und hätten eigentlich sogar Potenzial zum absoluten Traumpaar. Seit gestern Abend wird ihre junge Beziehung allerdings ziemlich auf die Probe gestellt: Ein Trailer zeigt nun, dass Tobi der ganze Stress zu viel wird. Zieht er tatsächlich die Reißleine?

Obwohl der Fitness-Liebhaber bereits offiziell in festen Händen ist, streckte er am Sonntagabend seine Fühlerchen aus und erklärte den neu eingezogenen Single-Frauen, dass er wohl noch zu haben sei. Diese Flirt-Offensive entging auch Natascha nicht, die ihrem Liebsten vor laufender Kamera einer Szene machte. Wie ein aktueller Vorschauclip der heutigen Folge zeigt, geht Tobi dieses ganze Drama gehörig gegen den Strich. "Ich brauch keinen Mann, der keine Gefühle zeigen kann, nicht reden kann und nicht kämpft", sucht Natascha das Gespräch mit ihrem Kuppelshow-Partner – und seine Antwort lässt nicht lange auf sich warten: "Vielleicht ist das auch zu viel für mich. Vielleicht verlangst du auch zu viel in dieser kurzen Zeit." Die 28-Jährige sucht daraufhin das Weite. Wird Tobi Natascha wirklich ziehen lassen oder geben sich die Turteltauben doch noch einmal eine Chance?

Fans auf Facebook sind sich schon jetzt einig: Sie sehen keine gemeinsame Zukunft für die beiden. "Oh Mann, er tut mir leid. Was eine anstrengende Frau. Ganz schön besitzergreifend, was erwartet sie nach sechs Tagen", "Drama ohne Ende... Tobi, such dir ganz schnell eine andere Frau" und "Natascha geht mir so langsam echt auf den Zeiger. Tobi hat zum Glück eingesehen, dass er schon wie ein Hündchen hinter ihr herläuft. Nach nur so wenigen Tagen schon so fordernd, na Halleluja", schlagen sich die User auf Tobis Seite.

