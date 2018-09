Diese Nachricht hatte im vergangenen Jahr für Jubelstürme unter den Fans des DC-Universums gesorgt: Gotham Citys verrücktester Schurke bekommt einen eigenen Streifen! Für die Rolle als Joker sollen mehrere Hollywoodstars im Gespräch gewesen sein – am Ende bekam allerdings Golden Globe-Gewinner Joaquin Phoenix (43) den begehrten Part. Die Dreharbeiten für das Spin-off haben mittlerweile begonnen: Jetzt gibt es die ersten Fotos von Joaquin als Joker!

Vom weiß geschminkten Supergangster ist auf den Paparazzifotos noch nicht viel zu erkennen: Statt eines irren Clowns zeigen die Aufnahmen einen deutlich abgemagerten und eingefallenen Joaquin in einer verdreckten Straße in New York. In einer bräunlichen Jacke, einer schwarzen Hose und mit einer Papiertüte in der Hand steht der 43-Jährige für seine neue Rolle vor der Kamera. Wie die Bildagentur MEGA zu den Schnappschüssen schreibt, soll der Actionstreifen in den 80er-Jahren spielen – dazu würden auch die blaue Stoffschlaghose und das weiße Hemd passen, die Joaquin in einer anderen Szene trägt. In einer weiteren Einstellung trifft der Kriminelle offenbar auch auf einen entfernten "Kollegen": Wie die Bilder zeigen, spricht der Joker mit einem Clown mit Latzhose und roter Nase.

Die aktuellen Aufnahmen sind jedoch nicht die einzigen Einblicke hinter die Kulissen des Films, der 2019 in den Kinos anlaufen soll. Regisseur Todd Philipps teilte bereits eine Porträtaufnahme von Joaquin als Joker auf seinem Instagram-Account und verriet damit offenbar auch den Namen, den der Bösewicht tragen wird: Arthur. Mit seiner Darstellung des Jokers tritt Joaquin derweil in große Fußstapfen. Zuletzt spielten Oscar-Preisträger Jared Leto (46) und der verstorbene Heath Ledger (✝28) den irren Ganoven.

LRNYC / MEGA Joaquin Phoenix am "Joker"-Filmset

Anzeige

LRNYC / MEGA Joaquin Phoenix am Set des "Joker"-Films

Anzeige

Collection Christophel © Warner Bros / Actionpress Heath Ledger in "The Dark Night"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de