Steht das diesjährige Love Island-Traumpaar vor dem Beziehungsende? Es hätte alles so schön sein können: Seit Folge eins sprühten bei Tobias Wegener und Natascha Beil ordentlich die Funken. Es wurde geflirtet, gekuschelt und geknutscht. Erst am Freitag hatte Tobi in der Paarungszeremonie die Friseurmeisterin, ohne groß zu überlegen, erneut gewählt. In Folge sechs, zwei Tage später, schien der Lackierer aber nicht mehr ganz so überzeugt von seiner Couple-Konstellation zu sein!

Der mögliche Grund dafür: Mit Janina Celine Jahn und Jessica zogen zwei neue Ladys in die Villa ein – und das, während die übrigen Mädels gerade einen Ausflug tätigten. Und diese zwei Neulinge schienen den Kerlen gehörig den Kopf zu verdrehen – einschließlich dem eigentlich Natascha-treuen Tobi. In einer Gesprächsrunde hakte das Damenduo nach, wie es um die Paar-Verteilung im Kuppelformat steht. "Die Karten sind neu gemischt und jetzt werden wir sehen. Aber kann sich ja ändern", deutete Tobi überraschenderweise an. Doch damit nicht genug: Als er gefragt wurde, ob er noch zu haben sei, tönte der Muskelprotz: "Natürlich kann man mich noch haben. Wir sind jetzt ein paar Tage zusammen, da kann man noch nicht sagen, dass es die Frau fürs Leben ist."

Eine Entwicklung, die Natascha schon erahnte? Bei ihrer Rückkehr suchte die Blondine rasch das Gespräch: "Muss ich mir Sorgen machen?" Eine Frage, die Tobi nicht so recht beantworten wollte – er entgegnete mit einem mehr oder minder geschickten Themen-Schlenker auf seine nicht ganz so perfekt sitzende Haarpracht. Was glaubt ihr: Bleiben die beiden auch bei der nächsten Verpaarung ein Couple? Stimmt ab!

