Endlich Partyalarm in der Love Island-Villa – wie feuchtfröhlich geht's bei den Kandidaten wirklich zu? Für die Reality-Crew um Victor Seitz (20), Natascha Beil (28) und Co. stand am Montag nach Kuppelkrisen und Flirtflaute eine große Feier ins Haus: Die Jungs und Mädels ließen es um den Pool herum krachen, die Neuzugänge Jessica Fiorini (22) und Janina Celine Jahn (23) knutschten sogar gleich leidenschaftlich mit ihren frischen Couple-Partnern. Hatten die zuvor noch so zurückhaltenden Islander etwa einen ordentlichen Schwips durch die Bar bekommen?

Keine Spur mehr von Stress oder Zickenzoff: Die Teilnehmer tanzten, lachten und knutschten heftig am Pool. Lösten da etwa zu viele Drinks die Hemmungen? Laut Ex-Kandidatin Chethrin Schulze (26), die im Vorjahr ihr Liebesglück auf Mallorca gesucht hatte, geht es am Set ganz klar seriös zu: kein harter Alkohol für die Islander! "Es ist nicht so, dass man da den ganzen Tag trinken durfte, was uns ja auch nachgesagt wurde, das ist Schwachsinn. Wir haben das wirklich dosiert bekommen. Darauf wurde extrem geachtet, dass sich da keiner wirklich komplett abschießt", erklärte die Blondine im Promiflash-Interview. Immerhin sollen die Feten nicht aus dem Ruder laufen – für Exzesse ist bei den Islandern darum kein Platz.

Die Kandidaten verbrachten aber auch ohne harte Cocktails eine spaßige Zeit. Für Victor war es sogar einer der schönsten Abende der Villa-Zeit, wie er erzählte – zumindest, bis er Jessica, die zuvor noch ihr Interesse an ihm bekundet hatte, bei Zungenakrobatik Sebastian Kögl (24) im Pool erwischte. Auch Yanik Strunkey (31) und Janina Celine kamen sich im kühlen Nass mächtig nahe. Ob die Jungs den Turbogang wegen der angekündigten Ankunft neuer Islander eingelegt hatten? An zu viel Alkohol dürfte es ja nicht gelegen haben...

Neue Folge von „Love Island“ am Dienstag, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten in der Villa auf Mallorca

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Mädels

Anzeige

Love Island, RTL II Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de