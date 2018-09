Die Gebete der Islanderinnen wurden erhört: Endlich ziehen am Dienstag neue Männer in die Love Island-Villa ein! Zuletzt gab es mit Jessica Fiorini (22) und Janina Celine Jahn (23) nach den ersten Nachrückerinnen wieder zwei weibliche Neuzugänge. Davon zeigten sich die Kandidatinnen wenig begeistert – jetzt gibt's aber auch für die Girls wieder feines Frischfleisch. Ein heißer Brandmeister und ein stahlharter Fitness-Fan wollen die Funken fliegen lassen! Und die dürfen morgen direkt mit Natascha Beil und Julia aufs Blind-Date.

Mit Christoph Pütz stürmt ein waschechter Feuerwehrmann die Villa, um das brennende Verlangen der Islanderinnen zu löschen. Der 28-jährige Aachener hat im Vorfeld schon ein Auge auf Natascha Beil (28) und Tracy Candela (22) geworfen, wie er RTL II verriet. Ob sein risikoreicher Berufsstand ihm beim Baggern behilflich ist? "Die Frauen haben da natürlich bestimmte Illusionen: Uniform, Katzen aus Bäumen retten und solche Sachen. Es ist auf jeden Fall kein Hindernis bei den Frauen", gab der braunhaarige Brandlöscher zu. Aufgrund seines Aussehens werde er oft als Macho vorverurteilt, er sei aber anders drauf, als sein erster Eindruck es vermuten lasse.

Auch Muskelpaket Adnir Selimagić will die liebestollen Ladys verzaubern – der 24-jährige Österreicher setzt dabei auf Humor und Charme. Seine bislang einzige Freundin würde den Fitness-Crack positiv beschreiben, wie der Verkäufer verrät: "Sie sagt immer, ich sei ein sehr lieber und netter Mensch, der einfach verdient hat, die richtige Frau zu finden." Nachdem diese Beziehung ziemlich enttäuschend mit einem Seitensprung des Girls geendet war, war Adnir meist recht vorsichtig unterwegs – vielleicht können die von ihm favorisierten Islanderinnen Natascha und Julia ihm neues Vertrauen in die Damenwelt schenken... Was haltet ihr von der Konkurrenz für die Bro-Allianz? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Neue Folge von „Love Island“ am Dienstag, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Christoph Pütz, "Love Island"-Kandidat 2018

RTL II / Magdalena Possert Adnir Selimagić, "Love Island"-Kandidat 2018

RTL II, Love Island Die männlichen Bewohner von "Love Island" im Sprechzimmer

