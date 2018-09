Geht da etwa doch noch was bei Natascha Beil und Tobias Wegener? Am siebten Abend in der Love Island-Villa hatten sich die Turteltauben gerade erst darauf geeinigt, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Für die Friseurmeisterin zeigte der Maler und Lackierer einfach zu wenig Einsatz. Im Trailer der nächsten Folge bandelte das Paar der ersten Verkupplung aber wieder miteinander an. Über ein Comeback würde sich Finnja Bünhove sehr freuen.

Die Islanderin musste selbst gerade erst ihren Rauswurf verdauen, da saß sie schon bei der Vorjahresteilnehmerin im Interview ihres Formats Aftersun – Der 'Love Island'-Talk mit Chethrin Schulze (26). "Ich hoffe natürlich, dass die beiden zusammenfinden, die passen einfach zusammen. Die waren ja auch die ersten die rumgeknutscht haben", erklärte die Kölnerin. Die angekündigten neuen Kandidaten könnten Tobi Feuer unterm Hintern machen. Dann werde der 25-Jährige sehen, "was er an ihr hat und wird sich bestimmt noch mal ins Zeug legen", fügte die gelernte Servicekraft hinzu.

Doch die alten Probleme des Couples könnten auch weiterhin bestehen. "Vielleicht hat Natascha zu hohe Anforderungen, die er nicht gewohnt ist, aber er hängt wirklich viel mit Marcellino ab und von ihm kommt da wirklich nicht viel", fasste Finnja die verzwickte Situation zusammen.

Neue Folge von „Love Island“ am Dienstag, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II, Love Island Finnja Bünhove, Nachrückerin bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil küssen sich

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Marcellino und Tobi, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de