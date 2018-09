Sie gelten als das Traumpaar Hollywoods: Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) feierten Mitte September ihren fünften Hochzeitstag – und das Model und der Sänger sind offenbar rundum glücklich. Immerhin wurden die beiden in diesem Jahr zum zweiten Mal Eltern und genießen das Familienleben in vollen Zügen. In einem Hochzeitstags-Posting schlägt Chrissy nun allerdings mit einem Augenzwinkern andere Töne an: Sie richtet darin rührende Worte an den Vater ihrer Kinder – und beschimpft ihn ein paar Zeilen später heftig!

"Heute vor zwölf Jahren habe ich den Mann meiner Träume kennengelernt. Und heute vor fünf Jahren haben wir geheiratet. Wir haben zwei Babys und ein paar Hundewelpen und ein Leben, für das ich dankbar bin", kommentierte Chrissy ein Hochzeitsfoto auf Instagram. Doch der zunächst liebevolle Tonfall ihres Postings änderte sich ein paar Zeilen später. "Mein Ein und Alles, ich liebe dich und bin stolz auf unsere gemeinsame Geschichte. Aber du bist ein A****loch dafür, dass du die The Voice-News an dem Tag veröffentlichst, an dem meine Küchenkollektion rauskommt!", schickte die Zweifach-Mama hinterher. John dürfte Chrissy dieses nicht ganz ernst gemeinte Posting sicher nicht allzu übel genommen haben – schließlich ist das Model für seine humorvolle Art bekannt.

Am 15. September kamen die Kochutensilien auf den Markt, die die 32-Jährige für eine amerikanische Supermarkt-Kette entworfen hat. Am selben Tag wurde bekannt, dass der "All of Me"-Interpret neben Kelly Clarkson (36), Adam Levine (39) und Blake Shelton (42) in der Jury der Castingshow "The Voice" sitzen wird. Ob Chrissys Produkte wegen der Juror-Verkündung tatsächlich weniger Aufmerksamkeit bekamen? Dem Liebesgeständnis im Netz nach zu urteilen, scheint die Zuneigung der beiden zueinander darunter jedenfalls nicht gelitten zu haben.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna Simone

Rob Rich/WENN.com Chrissy Teigen und John Legend Ende April 2018 auf einer Gala

