Geht da etwa doch noch was zwischen Natascha Beil und Tobias Wegener? In der siebten Folge von Love Island entschied sich das Paar nach einem erneuten Streit, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Die Friseurmeisterin hatte mehr Aufmerksamkeit und Einsatz von dem Maler und Lackierer verlangt, doch die verwehrte ihr der Muskelmann. Das könnte sich nun ändern: Ein Neuankömmling in der Villa lässt Tobi Einsatz zeigen.

An Tag neun der Kuppelshow wird laut RTL II das von den Frauen geforderte Frischfleisch einziehen: Christoph Pütz und Adnir Selimagić sorgen für Aufbruchstimmung in der Villa – und Feuerwehrmann Christoph trifft sich gleich mit Natascha zu einem Blind Date. Während sich die 28-Jährige für die Verabredung fertigmacht, möchte Tobi ein kurzes Gespräch mit ihr führen. Außerdem soll der Velberter im Bett die Nähe seiner ursprünglichen Auserwählten suchen.

Über diese Entwicklung dürfte sich auch Ex-Teilnehmerin Finnja Bünhove freuen. Die gelernte Servicekraft verriet nach ihrem Show-Exit in der Sendung Aftersun – Der 'Love Island'-Talk mit Chethrin Schulze: "Ich hoffe natürlich, dass die beiden zusammenfinden, die passen einfach zusammen." Was meint ihr: Werden Natascha und Tobias wieder ein Couple? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 18. September um 22:15 Uhr bei RTL II

