Oliver Sannes (31) neue Freundin scheint wirklich Balsam für seine Seele zu sein! In Liebesdingen musste der einstige Rosenkavalier zuletzt so manche Enttäuschung verkraften. Im September letzten Jahres trennte er sich von Ex-Freundin Vivien Konca (24) und bei Bachelor in Paradise kassierte er im Frühjahr eine Abfuhr von Carolin Ehrensberger. Seine aktuelle Flamme scheint ihn all den Stress aber mit Leichtigkeit vergessen zu lassen.

Gegenüber Bild schwärmte der Bachelor von 2015 in höchsten Tönen von seiner Liebsten, Sängerin Jil Rock: "Seit ich mit Jil zusammen bin, geht es nur bergauf. Sie zeigt mir, sie ist in mich verliebt und das brauche ich auch." Schon seit mehreren Monaten sei Oli mit der Osnabrückerin zusammen, doch erst Ende August zeigte er sich zum ersten Mal mit ihr in der Öffentlichkeit.

Kennengelernt haben die beiden sich via Instagram, wobei Jil die Initiative ergriffen und Oli angeschrieben hat. Zum Glück ist daraus auch wirklich was geworden – wie die Sport-, Psychologie- und Coaching-Studentin im Interview ausplauderte, fand sie den Humor des einstigen TV-Junggesellen anfangs nämlich ziemlich plump. Irgendwie hat Oli sie dann doch um den Finger gewickelt.

MG RTL D Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/oliversanne.coaching/ Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil Rock

Anzeige

Oliver Sanne/Facebook Oliver Sanne, Ex-Bachelor 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de