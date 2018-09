Seit vergangenem Donnerstag ist Bibi (25) nun ganz offiziell Frau Claßen. Nach fast zehn gemeinsamen Jahren gaben sich der YouTube-Star und sein Freund Julian Claßen (25) standesamtlich das Jawort. Jetzt trägt die Mama in spe auch den Nachnamen ihres Liebsten. Daran muss sie sich allerdings erst noch gewöhnen. Besonders im Alltag kommt ihr der neue Name nämlich noch nicht ganz so leicht über die Lippen.

In ihrem neuesten YouTube-Video standen die frisch Vermählten ihren Followern mal wieder Rede und Antwort und dabei ging es natürlich auch um Bibis neuen Familiennamen. Lachend gab die Beauty zu, dass sie damit noch ein paar Problemchen hat: "Es gab ja schon so zwei, drei Situationen, wo ich mich eigentlich hätte mit Namen irgendwie melden müssen oder vorstellen müssen oder so – und ich hab einfach gar keinen Namen gesagt, weil ich in dem Moment so überfordert war!"

Alles in allem scheint der 25-Jährigen das Eheleben aber sehr gut zu bekommen. In den sozialen Netzwerken teilten die Turteltauben nach und nach Eindrücke von ihrem Hochzeitstag. Glücklich strahlt die Braut auf diesen Bildern ihren Mann an, der liebevoll ihren Babybauch küsst. Wenn ihr gemeinsamer Sohn in wenigen Wochen das Licht der erblickt, sind die drei dann ganz offiziell eine kleine Familie.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke bei ihrer Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

