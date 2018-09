Diesen Anblick bekommen seine Fans nur selten zu sehen. Was sein Privatleben angeht, hält sich Hollywood-Hottie Ryan Phillippe (44) gerne bedeckt. Zwar hält er seine Fans immer wieder mit beruflichen News up to date, Schnappschüsse mit seinen Kids sind hingegen eine echte Seltenheit. Umso mehr dürften sich seine Follower jetzt über eine süße Family-Momentaufnahme freuen: Ryan präsentiert stolz seine Kids!

Auf Instagram überraschte der 44-Jährige jetzt mit einem Pic, das ihn, seine Tochter Ava (19) und Sohnemann Deacon (14) zeigt. Dass es sich bei dem Schauspieler tatsächlich um den Dad der Teenager handelt, wird darauf allerdings nicht zwangsläufig klar: Die drei sehen sich nicht nur verblüffend ähnlich, sondern Ryan auch verdächtig jung aus. Wie stolz er auf seine Sprösslinge ist, macht er aber nicht nur mit dem Bild selbst, sondern auch mit seinem Kommentar klar: "Ich und meine Lieben", betitelt er seinen Post kurz und knapp.

Mit dem Social-Media-Beitrag dürfte Ryan eine wahre Diskussionslawine losgetreten haben. An der Frage, ob Ava und Deacon mehr nach ihm oder ihrer Mama Reese Witherspoon (42) kommen, scheiden sich schon seit Jahren die Geister.

Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated Ryan Phillippe in Miami

Frederick M. Brown, Getty Images Ryan Phillippe bei einem Pressetermin 2015 in Pasadena

reesewitherspoon/Instagram Reese Witherspoon mit ihren Kindern Ava und Deacon

