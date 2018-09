Sie werden eine große Patchworkfamilie! In wenigen Wochen ist es bei Denise Kappès (28) endlich so weit. Ihr kleiner Sohnemann wird das Licht der Welt erblicken. Bei der Geburt wird sie auch ihr neuer Partner unterstützen, mit dem sie nach der Kurzzeitehe mit Pascal (28) ihr erneutes Liebesglück gefunden hat. Doch wie steht ihr neuer Lebensgefährte zu dem Kind des Ex-Paares? Das verriet Tim nun erstmals.

In Denises Instagram-Seite beantwortete ihr Liebster jetzt die Fragen der Fans und offenbarte der Netz-Community seiner Auserwählten, wie es um seine Gefühle steht: "Wirst du den Kleinen als dein Kind ansehen?", wollte ein User willen, was Tim folgendermaßen beantwortete: "Ich werde mein Bestes geben. Ich war ja in der Schwangerschaft an Denises Seite und bin auch da, wenn der Kleine kommt." Und auch sein Herz werde dem Wonneproppen von Anfang an gehören. Er wolle ihn nämlich so lieben, als wäre es sein eigener Sohn.

Zudem sehe der Mann an der Seite des Ex-Bachelor-Girls die Möglichkeit, seine Patchworkfamilie weiter aufzubauen. Auf die Frage, ob er glücklich sei, Denises Baby mit aufzuziehen, antwortete Tim: "Klar, ich wollte schon immer ein zweites Kind." Also bringt auch ihr Neuer einen kleinen Spross mit in die Beziehung!

