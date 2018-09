Was für eine Traumhochzeit! Am 15. Oktober wird die Liebesgeschichte von Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 35) in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe ihren Höhepunkt erreichen: Nach vielen Irrungen und Wirrungen werden die beiden dann endlich heiraten! Bisher wurde nur ein Foto veröffentlicht, auf dem die TV-Turteltauben als Braut und Bräutigam in ihren Hochzeits-Outfits zu sehen sind. Nun gibt es Nachschub: Das sind die ersten Bilder von Larissas Serien-Hochzeit!

Es wird romantisch am Fürstenhof! Wenn sich die Ärztin und der Pferdewirt das Jawort geben werden, sind viele Serien-Lieblinge mit von der Partie: So mischen sich beispielsweise die Soap-Charaktere Werner (Dirk Galuba, 78), Hildegard (Antje Hagen, 80), Tina (Christin Balogh, 32) und Boris (Florian Frowein, 30) unter die Hochzeitsgäste. Einer darf bei der Zeremonie natürlich auch nicht fehlen: Viktors Pferd Taifun, das dem Brautpaar sogar die Ringe bringt. Am Ende der Zeremonie wirft Larissa alias Alicia traditionell den Brautstrauß in die Menge – wer von den Singles wird die Blumen wohl am Ende fangen?

Alicia und Victor haben jedenfalls ihr Liebesglück gefunden – und das nächste Traumpaar der Soap steht schon in den Startlöchern. In der kommenden Staffel steht die Beziehung zwischen Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) und Joshua Winter (Julian Schneider, 28) im Vordergrund. Und eine Sache ist schon jetzt klar: Für ihre Trauung werden sich die Macher von "Sturm der Liebe" ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen!

ARD / Stella Boda Larissa Marolt in "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Sebastian Fischer, Larissa Marolt und Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Stella Boda Alicia (Larissa Marolt) wirft den Brautstrauß bei "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Tobias (Max Beier) und Boris (Florian Frowein) bei "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Joshua (Julian Schneider) und Denise (Helen Barke) bei "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Alicia (Larissa Marolt) und Viktor (Sebastian Fischer) küssen sich

ARD / Stella Boda Szene aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"



