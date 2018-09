Die Love Island-Boys kommen in diesem Jahr einfach nicht gut weg! Zuerst beschwerten sich die Kuppelshow-Damen vehement über Marcellino Kremers, Victor Seitz, Sebastian Kögl und Co., da diese sich bei der Eroberung der Frauen nicht genug ins Zeug legen, sondern viel lieber die entstehende Männerfreundschaft genießen. Diesen Eindruck konnten auch die Ex-Islander nur bestätigen. Und auch die einstige Bachelor-Kandidatin Carina Spack kann sich der allgemeinen Kritik über die Herren im Promiflash-Interview nur anschließen: Sie hält nicht viel von den maskulinen Liebessuchenden!

"Ich meine, der Viktor ist ganz süß, mit seinem Akzent und der Sebastian sieht auch nicht so schlecht aus, aber sonst ist da keiner drin, der mich direkt ansprechen würde, dass ich sagen würde, ich muss da rein und ihn kennenlernen", ist sich die einstige Sendungs-Kollegin der Islanderin Janina Celine Jahn zunächst sicher. Auf den ersten Blick hätten die Jungs bei der Blondine keine Chance. Besonders abstoßend finde sie die Wahl-Mallorquiner aber wiederum auch nicht: "Ich finde nur, dass der Tobi nicht sehr intelligent wirkt, das finde ich sehr amüsant. Aber das ist auch eher süß, als negativ."

Aber nicht nur die Kandidaten, auch das TV-Format an sich hat es der Hamburgerin nicht sonderlich angetan. "Ich würde bei der Show nicht mitmachen, weil ich im Fernsehen nicht aus Ton Penisse formen möchte. Das wäre einfach nicht meins, sagen wir es mal so", begründete sie ihre Meinung. Statt in die Villa auf den Balearen verschlug es sie zuletzt nach Koh Samui zu Bachelor in Paradise. Trotz der Datingshow-Teilnahme ist Carina allerdings weiterhin Single.

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Victor Seitz

RTL II / Magdalena Possert Marcellino und Tobias, "Love Island"-Kandidaten an Tag acht

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

