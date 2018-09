Als überschwänglich kann man die beiden nicht gerade bezeichnen! Im diesjährigen Die Bachelorette-Finale gab Nadine Klein (32) ihre letzte Rose dem Zuschauerfavoriten Alexander Hindersmann (30). In der anschließenden Wiedersehens-Show war von großen Gefühlen allerdings nicht besonders viel zu sehen: Die Begrüßung viel eher verhalten aus – und auch als Paar wollten sie sich damals nicht so recht bezeichnen. Doch warum sind Nadine und Alex da nur so zurückhaltend?

Gegenüber Closer erklärte die amtierende Rosenlady, dass sie schlicht und einfach nichts überstürzen wolle: "In der Vergangenheit wurde oft zu früh gesagt 'Ich liebe dich'. Vorschnelle öffentliche Liebesbekundungen müssen nicht sein und erwecken irgendwelche Erwartungshaltungen. Deswegen sind wir da jetzt einfach etwas vorsichtiger." Klingt im ersten Moment einleuchtend – und im zweiten Moment sogar wie ein kleiner Seitenhieb gegen Daniel Völz (33)...

Noch im Frühjahr kämpfte Nadine bei Der Bachelor um dessen Herz, Daniel entschied sich aber für Kristina Yantsen – und sagte doch tatsächlich schon im Finale die magischen drei Worte. Trotzdem zerbrach diese Beziehung nach nur wenigen Wochen, während Nadine und Alex mittlerweile sogar nach ihrer ersten gemeinsamen Wohnung suchen. Wenn das nicht Liebesbeweis genug ist!

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

