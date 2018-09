Promi-Eltern können wohl langsam ein Lied davon singen! Egal was sie posten, gut gemeinte Ratschläge und motzige Bemerkungen lassen nicht lange auf sich warten. Das musste auch schon Neu-Papa Wayne Carpendale (41) am eigenen Leib erfahren – doch der lässt sich davon nicht stressen und macht sein eigenes Ding. Damit auch jeder seine gemeinen Kommentare für sich behält, macht er seinen Kritikern eine unmissverständliche Ansage.

Der Moderator genoss mit seinem Sohnemann und seiner Frau Annemarie Carpendale (40) neulich eine kurze Auszeit in Griechenland. Trotz Urlaub hielt er seine Fans mit goldigen Schnappschüssen auf dem laufenden. Zu einem Instagram-Pic, auf dem er gemeinsam mit seinem Knirps den Sonnenuntergang beobachtet, schrieb er: "Ich halte meinen Sohn, wie ich will... und er." Damit spielte er offensichtlich auf die Tatsache an, dass er sein Baby lässig und eher unkonventionell auf dem linken Arm trägt.

Wayne ist für seine humorvollen Posts bekannt, doch bei ein paar Usern kommen die Witze wohl nicht wirklich an. Denn bereits unter einem früheren Foto hatten ihn einige Follower dafür kritisiert, wie tief sein Wonneproppen in der Babytrage saß und das, obwohl er witzelnd hinzugefügt hatte: "Boah, voll die Plauze bekommen, ey!"

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohnemann am Meer

Instagram/wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn

