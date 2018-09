Brigitte Macron (65) gehört zu den meist fotografierten Frauen Frankreichs. Kein Wunder, ihr Liebster Emmanuel Macron (40) wurde im Mai 2017 zum bis dato jüngsten französischen Staatspräsidenten gewählt. Das Paar machte in der Vergangenheit oft mit seinem Altersunterschied von 25 Jahren auf sich aufmerksam, aber auch der elegante Style der sogenannten Première Dame sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Ein Teil sticht dabei besonders heraus: Brigitte trägt neben ihrem eigenen noch einen zweiten Ehering – zu Ehren ihrer toten Schwester!

Die 65-Jährige hat eine traurige Vergangenheit. Als sie acht Jahre alt war, kamen ihre ältere Schwester und deren Ehemann bei einem schweren Autounfall ums Leben. Was diese Geschichte noch tragischer macht: Zu diesem Zeitpunkt war ihr enges Familienmitglied schwanger. Es ist ein Erlebnis, das Brigitte und ihre Familie bis heute begleitet. Im Interview mit Elle erklärte die frühere Lehrerin: "Sie ist bei mir, jeden Tag meines Lebens. Als Kind kam sie in mein Leben. Und wenn es so weit ist, bist du total verunsichert. Nichts hilft dir." Das Schmuckstück erinnere sie an ihre Liebsten.

Brigitte hat heute selbst drei Kinder. Ihre zwei Töchter und ihr Sohn stammen aus ihrer ersten Ehe mit dem Bankier André Louis Auzière, die 2006 nach 32 Jahren geschieden wurde. Vor 25 Jahren hatte sie den damals 15-jährigen Macron kennengelernt, der ein Klassenkamerad ihrer Tochter Laurence war. Seit Oktober 2007 sind die beiden verheiratet.

Getty Images Der französische Präsident Emmanuel Macron mit seiner Ehefrau Brigitte in Washington

Anzeige

Getty Images Brigitte Macron bei einem Staatsbesuch in Peking, China

Anzeige

Getty Images Brigitte Macron und ihre Töchter Laurence (l.) und Tiphaine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de