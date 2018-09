Lucas Cordalis (51) ist momentan in der Abenteuer-Show Global Gladiators zu sehen. In der Sendung hat er vor allem zu einem Mitglied aus seinem Team eine besondere Verbindung: Sabia Boulahrouz (40). Das Model bezeichnete den gebürtigen Frankfurter in einem Social-Media-Post liebevoll als ihren Verbündeten. Sabia ist zwar Single, doch der Schlagersänger ist es nicht: Er ist mit Daniela Katzenberger (31) verheiratet. Was sagt sie dazu, dass sich ihr Mann so blendend mit einer anderen Frau versteht?

Direkt hat sich die Katze nicht dazu geäußert – in einem früheren Statement gab die Unternehmerin allerdings zu, dass Eifersucht für sie durchaus ein Problem sei: "Ich sehe, was die Mädels ihm teilweise so schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und Adressen und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man hart im Nehmen sein", erzählte sie gegenüber OK! in einem Interview.

Man sollte jedoch nicht zu viel in das Verhalten von Lucas hineininterpretieren. Immerhin ist er vor allem eins: höflich! "Er ist eben ein Gentleman, der die Damen hofiert", erzählte ein Set-Mitarbeiter von "Global Gladiators" der Zeitschrift. Wie würdet ihr an Danielas Stelle reagieren? Stimmt ab!

ProSieben / Richard Hübner Lucas Cordalis und Sabia Boulahrouz bei "Global Gladiators"

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der Remus Lifestyle Night

