Sabia Boulahrouz (40) stellt sich momentan in dem TV-Show Global Gladiators Woche für Woche waghalsigen Challenges. Die sieben Promis verbringen dabei viel Zeit auf engsten Raum und vor allem in brenzligen Situationen. Kein Wunder, dass man sich da auch persönlich immer besser kennenlernt und auch Freundschaften knüpft. Das Model scheint jedenfalls schon einen Vertrauten in der Runde gefunden zu haben: Lucas Cordalis (51).

Auf Instagram postete Sabia vergangene Woche ein Foto, das sie während eines Wettkampfs in luftiger Höhe zeigt. Nur mit einem Seil gesichert baumelt die 40-Jährige über der Skyline von Thailand. Gott sei Dank reichte ihr ihr Team-Kollege Lucas helfend seine Hand. Das Pic kommentierte sie schlicht und einfach mit den Worten: "My Partner In Crime", was zu Deutsch so viel heißt wie "mein Verbündeter".

Vielleicht war es auch genau diese Performance, die auch den Rest ihrer Mitstreiter überzeugte. Denn im Gegensatz zur vorherigen Woche landete sie dieses Mal nicht auf der Abschussliste. Es traf Schmuse-Sänger Ben (37) und das bedeutet, dass sowohl der Musiker als auch die Vierfach-Mama jederzeit ausscheiden könnten.

