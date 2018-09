Damit sind die Gerüchte wohl endgültig bestätigt! Schon seit Monaten munkeln die Fans von Gerda Lewis (25) und Philipp Stehler (30), dass zwischen ihnen mehr läuft als nur Freundschaft. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer hatte eine Liebelei bisher immer dementiert und stritt eine Affäre vehement ab. Er sei schließlich schon seit Längerem mit seiner Kuppelshow-Freundin Pamela Gil Marta zusammen. Gerda hüllte sich hingegen in Schweigen – bis jetzt! Nun gestand die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin: Sie hatte angeblich was mit Philipp am Laufen!

Hat der Fitness-Liebhaber seine Pam etwa tatsächlich betrogen? Gerda erklärte im Gespräch mit Promiflash jetzt, dass sie und Philipp über Wochen hinweg eine geheime Beziehung geführt hätten: "Also Mitte Mai hat ja 'Bachelor in Paradise' angefangen. Und so hat es dann angefangen, dass wir dann quasi, wie erklärt man das? Dass halt was zwischen uns gelaufen ist." Die quirlige Blondine habe in dieser Zeit echte Gefühle für ihn entwickelt – und auch der 30-Jährige habe ihr das Gefühl gegeben, dass es etwas Ernstes sei. Doch was war mit Pam? "Er hat immer gesagt, er ist mit ihr für die Öffentlichkeit zusammen, aber da läuft nichts, er will sie nicht, er will mich. Er hat's mir auch so verklickert, dass sie wüsste, dass es für ihn alles nur PR ist. Was natürlich schade ist für sie, weil Philipp sie so heftig hintergeht."

Auslöser für die Spekulationen um Gerda und Philipp waren damals Fotos der beiden, die vor derselben Kulisse und sogar zur selben Zeit entstanden waren. Außerdem hatten die TV-Gesichter im Web gegenseitig fleißig ihre Posts geliked und kommentiert. Philipp erklärte das im Juli gegenüber Promiflash noch wie folgt: "Wir haben zusammen für den gleichen Kunden gearbeitet, haben Fotoshootings gehabt und so weiter, aber da ist nichts Wahres dran an den Spekulationen. Es ist eine gute Freundin von mir."

Instagram / gerda.topmodel.2018 Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / Pamelita_mata Philipp Stehler und Pamela Gil Marta

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

