Der Trubel um Philipp Stehlers (30) Liebesleben reißt nicht ab! Erst vor wenigen Stunden machte Gerda Lewis (25) öffentlich, dass zwischen ihr und dem Bachelor in Paradise-Teilnehmer ein heimliches Techtelmechtel lief – offenbar während er noch mit seiner Show-Auserwählten Pamela Gil Marta zusammen war. Kurz darauf verriet der Influencer seinen Followern, dass seine Beziehung mit Pam in die Brüche gegangen ist. Seine mutmaßliche Ex-Affäre liefert nun wiederum einen weiteren Hinweis auf ihre gemeinsame Vergangenheit mit Philipp!

In ihrer Instagram-Story postete die einstige GNTM-Kandidatin ein Foto, das sie auf den 10. Juni datiert – wenige Tage vor dem "Bachelor in Paradise"-Finale, in dem sich Philipp und Pam zueinander bekannt hatten. Zu dem Zeitpunkt hatten einige Insta-User bereits entdeckt, dass das Male-Model und Gerda am selben Ort urlaubten, was die Spekulationen über das Duo in Gang gesetzt hatte. Auf ihrem Foto-Posting zeigt die Blondine nun, wie innig sie damals mit Philipp gewesen sein musste: Ihre Beine liegen auf dem Schoß des Male-Models, während er mit einem Hündchen spielt. Gerda zitiert mit dem Hashtag "Wir haben's probiert" eine von Philipps Aussagen über Pam, stellt sie mit Grübel-Emojis und einem Smiley aber gehörig infrage.

Der blonde Beau hatte zuvor auf seinem Kanal beteuert, er und seine Verflossene hätten nicht einfach Schluss gemacht, ohne an ihrer Beziehung zu arbeiten. "Wir haben viel miteinander geredet, wir haben viel probiert, einfach alles hinzukriegen", hatte der 30-Jährige erklärt. Dabei versuchte Philipp auch, alle Gerüchte im Voraus zu ersticken. "Was darum jetzt noch so passiert und wer sich da noch so einmischt, dem möchte ich gar keine Fläche bieten", schob er der Trennungs-Beichte nach – und spielte damit wahrscheinlich bereits auf Gerdas großes Geständnis an.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis' Post kurz nach Philipp Stehlers Trennungs-News

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

Promiflash Philipp Stehler und Pam Gil Marta

