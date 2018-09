Uups, wurde bei diesem Throwback nicht jemand vergessen? Am Montag fand die 70. Verleihung der Emmy Awards statt. Dieses Ereignis weckte wohl Erinnerungen bei Ex-Sex and the City-Star Kristin Davis (53). Via Social Media veröffentlichte sie ein altes Foto der Show von 2004, bei der sie zu Gast gewesen war. Dieses Bild sorgt nun für Aufregung unter den SATC-Fans. Der Grund: Auf dem Pic ist eine ganz bestimmte Person nicht zu sehen!

"Emmy-Flashback", schrieb die 53-Jährige zu einem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie lächelnd mit ihren früheren Serien-Kolleginnen Cynthia Nixon (52) und Sarah Jessica Parker (53) posiert. Aber Moment mal – fehlt auf dem Foto nicht eine SATC-Darstellerin? Genau: Kim Cattrall (62) ist nicht mit von der Partie! Warum hat die Charlotte-Darstellerin kein Bild des Quartetts ausgewählt, sondern ausgerechnet dieses? Viele von Kristins Followern meinen, dass der Post ein Seitenhieb gegen Kim sei. "Ich glaube, wir sehen hier den zweiten Teil von 'Böse Mädchen' – nicht cool", kommentierte nur einer der User.

Kristin, Cynthia und Sarah sollen seit 2017 Streit mit der Samantha-Darstellerin haben. Kim ist die einzige der vier, die sich gegen einen dritten Teil der "Sex and the City"-Kinoreihe ausgesprochen hat. Die TV-Schauspielerin wehrt sich allerdings dagegen, wegen ihrer Absage als böse Diva dargestellt zu werden: "Ich habe nie Geldforderungen gestellt. Es ist meine klare Entscheidung, ein Kapitel in meinem Leben zu schließen und ein neues zu beginnen. Ich bin ja schon 61 und lebe im Jetzt", erklärte sie dem Fernsehsender ITV.

BERLINER STUDIOS LLC / Action Press Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis bei den 61. Golden Globe Awards

Anzeige

Mark Sagliocco/Getty Images Kristin Davis beim Greenwich International Film Festival im Juni 2016

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images) Kim Cattrall, SATC-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de