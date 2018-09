Aufruhr um Sophia Vegas (31)! Vor wenigen Stunden teilte die werdende Mutter einen Social-Media-Post von ihrem Schatz Daniel Charlier, der ihr eine rührende Liebeserklärung gemacht hatte. Auf dem ersten Pärchenfoto stieß einigen Followern allerdings nicht das breite Grinsen der beiden ins Auge: Sophia und Dan halten auf dem Schnappschuss offenbar Zigarren in der Hand – und das sorgte für Aufregung im Netz!

Unter den Beiträgen auf ihren Instagram-Profilen entbrannte eine hitzige Diskussion. "Wie, Zigarre?", "Schwanger und Zigarre?" oder "Zigarre in der Schwangerschaft?", lauteten nur drei der fragenden User-Kommentare. Einige Fans nahmen Sophia allerdings sofort in Schutz und mutmaßten, dass es sich um eine ältere Aufnahme handeln könne. "Alter, Leute. Sie hält die Zigarre fürs Foto", versuchte ein weiterer Follower die Situation zu beruhigen. Ein anderer stellte nüchtern fest: "Sorry, Leute, wenn es so wäre, dass Sophia während ihrer Schwangerschaft rauchen würde, was sie nicht macht, wäre das ihre Sache." Die 31-Jährige und ihr Herzensmann haben sich bisher noch nicht zu den Wortgefechten geäußert.

Im August hatte Sophia im Promi Big Brother-Container vor laufenden Kameras enthüllt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Bis dahin war noch nicht einmal bekannt gewesen, dass sie nach der gescheiterten Ehe mit Bert Wollersheim (67) wieder in festen Händen ist. Details zu ihrem Dan gibt die TV-Blondine seitdem nur selten preis.

officialsophiavegas / Instagram Sophia Vegas und Daniel Charlier im Urlaub

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Getty Images Sophia Vegas in Beverly Hills 2018

