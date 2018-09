Vor wenigen Wochen sorgte Sophia Vegas (31) für die Babyüberraschung: Im Promi Big Brother-Container verriet sie, dass sie schwanger ist! Bis dahin war noch nicht einmal bekannt, dass die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Seitdem die süße News die Runde gemacht hat, verrät Sophia immer wieder kleine Details über ihren Daniel. Und genau der machte seiner Herzdame jetzt eine emotionale Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account teilte der werdende Vater einen Schnappschuss von sich und Sophia – den die TV-Blondine auch stolz auf ihrem Kanal postete. Kein Wunder, bei den rührenden Worten, die Dan an sie richtete: "Nimm meine Hand und vergiss den Rest der Welt. Ich werde dich so lieben, wie dich noch niemand zuvor geliebt hat. Wir sind gerade erst in unserem ersten Kapitel, unsere Liebesgeschichte hat gerade erst begonnen." Die schmachtenden Zeilen sind allerdings nicht das einzige Highlight an diesem Post: Es ist das erste offizielle Pärchenbild auf den Social-Media-Profilen der beiden!

Erst am Dienstag gewährte Sophia einen raren Einblick in ihr Leben mit dem Amerikaner. Die beiden Turteltauben verbringen gerade einen gemeinsamen Liebestrip – von dem die Bald-Mama ein Foto in ihrer Instagram-Story hochlud, das sie und Dan strahlend im Urlaub zeigt.

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

officialsophiavegas / Instagram Sophia Vegas und Daniel Charlier im Urlaub

