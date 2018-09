Endlich legen die Islander ihre Schüchternheit ab! Am Montagabend wurde es heiß in der Love Island-Villa. Während einer ausgelassenen Party kamen sich nicht nur Neuzugang Jessica Fiorini und Sebastian Kögl sehr nah, auch Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey gingen hemmungslos im Pool auf Tuchfühlung! Die beiden Letzteren haben sich offenbar gesucht und gefunden – denn auch in der heutigen Folge können die Turteltauben nicht die Finger voneinander lassen!

Auf der TV-Insel liegt mächtig viel Liebe in der Luft. Ob im Schlafzimmer oder im Freien, die Kandidaten gehen in die Couple-Offensive. Besonders Janina und ihr Kuppelshow-Lover Yanik sind im Flirtmodus und schweben nach der Knutscherei im Wasser weiterhin auf Wolke sieben. Schmachtende Blicke und zärtliche Berührungen stehen erneut auf dem Programm. Die Verknallten scheinen es ernst zu meinen, denn beide sprechen schon davon, dass ihr nächster Partner der fürs Leben sein soll.

Ob es für Tobias Wegener und Natascha Beil in der kommenden Episode auch so romantisch zugehen wird? Nach einer kurzen Beziehungskrise sah es im Trailer so aus, als ob sich die zwei tatsächlich wieder annähern. Bahnt sich da wirklich ein Liebes-Happy-End an? Oder werden Janina und Yanik das neue Staffel-Traumpaar?

Nächste Folge am Dienstag, den 18. September, ab 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey bei "Love Island"

Love Island, RTL II Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil

