Tränen-Exit bei Love Island! In der elften Folge des Datingformats kam es zu einem noch nie dagewesenen Showdown: Gleich drei Islander mussten nach einem knallharten Zuschauervoting die Insel verlassen – die letzte Entscheidung hatten allerdings die restlichen Kandidaten selbst. Zur Auswahl standen dabei die unbeliebtesten Teilnehmer Adnir Selimagić (24), Janina Celine Jahn (23), Jessica Fiorini (22), Till Adam (29), Tracy Candela (22) und Sabi (27). Doch welche drei kickten Tobias Wegener (25) und Co. eiskalt aus der Turtel-Villa?

Für den durchtrainierten Adnir und das Couple Till und Sabi war nach elf Tagen auf der Liebesinsel Sense. Doch leicht ist den restlichen Islandern diese Entscheidung wirklich nicht gefallen. Während der Verkündung flossen sogar Tränen. Und auch der sonst so nervenstarke Mr. Doctor Love Tobi erklärte in der Strandhütte einfach nur fassungslos: "Das tut so weh!" Dass sie selbst am Ende für einen Triple-Exit verantwortlich sind, damit hat wohl keiner der verbliebenen Flirtfüchse gerechnet.

Überraschend kommt für die Promiflash-Leser nur der Auszug von Ex-Bachelorette-Boy Till. Sie waren sich in einer Umfrage kurz vor Sendungsbeginn sicher, dass statt ihm Sebastian Kögls Partnerin Jessica das Feld räumen muss. Bei dem Exit von Adnir und Sabi hatten die User allerdings den richtigen Riecher.

Neue Folge von „Love Island“ am Freitag, den 21. September, um 22:25 Uhr bei RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Adnir, Till und Sabi, "Love Island"-Kandidaten 2018

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Till Adam bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de