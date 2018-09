Hängt in der Verwandtschaft der britischen Royals etwa der Haussegen schief? Dass es bei den Windsors in der Vergangenheit immer wieder Liebeskrisen gegeben hatte, ist weltweit bekannt. So sorgten besonders die betrügerischen Skandale um Prinz Charles (69) und Prinzessin Diana (✝36) für großes Aufsehen. Nun soll ein ganz anderer Blaublüter in eine Affäre verwickelt sein – denn Charles' Cousin soll seine schwangerer Frau zunächst betrogen und anschließend verlassen haben!

Durch seine Mutter Lady Pamela, die die Cousine von Prinz Philipp (97) ist, ist Ashley Hicks der Cousin zweiten Grades des Thronfolgers. Statt durch seine erfolgreiche Tätigkeit als Innenausstatter schaffte der 55-Jährige es nun jedoch durch seine Bettgeschichten in die Schlagzeilen: Wie Page Six berichtet, habe der Patensohn des Mannes der Königin seine Frau Kata de Solis übel hintergangen – während diese mit dem gemeinsamen Kind schwanger war! Bei seinem Seitensprung habe es sich um Autorin Martina Mondadori Sartogo gehandelt, die noch dazu Katas Freundin und Patentante ihres ersten Kindes ist.

Das heiße Stelldichein habe sich während einer gemeinsamen Reise der beiden nach Italien im Juni zugetragen, noch bevor Kata von ihrer Schwangerschaft gewusst habe, erklärte ein Insider. Im August habe ihr Mann ihr seinen Vertrauensbruch gebeichtet, woraufhin die 36-Jährige aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sei. In einer E-Mail an einen Freund habe Ashley seine Entscheidung nach der Trennung zudem geschildert und letzte Zweifel an der Story verschwinden lassen: "Du musst denken, ich sei ein perfektes Monster. Aber ich habe meine schwangere Frau verlassen, um mit meiner lieben Freundin Martina zusammen zu sein…"

Tim P. Whitby/ Getty Images Ashley Hicks und seine Frau Kata de Solis

Getty Images Martina Mondadori Sartogo, italienische Autorin

Getty Images Ashley Hicks, Cousin zweiten Grades von Prinz Charles

