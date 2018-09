Fühlt sich Bill Kaulitz (29) etwa wie das fünfte Rad am Wagen? Seit einigen Monaten ist sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (29) bis über beide Ohren verliebt – und zwar in Heidi Klum (45). Immer wieder tauchen neue, verschmuste Schnappschüsse des Paares auf, die beiden scheinen aktuell jede freie Minute miteinander zu verbringen. Zum Leidwesen von Bill? Wolfgang Joop (73) hat da so eine Vermutung.

Im Gespräch mit Exclusiv machte der erfolgreiche Designer jedenfalls die eine oder andere Anspielung: "Bill war, als ich ihn das letzte Mal traf, das ist nicht lange her, ein bisschen traurig." Und das könnte doch tatsächlich daran liegen, dass Tom seit Beginn seiner Beziehung mit Heidi nicht mehr so viel Zeit für seinen Twin hat. "Der liebe Bill guckt ein bisschen in die Röhre, denn er liebt seinen Bruder, das ist eine Zwillingsliebe, die ist nicht trennbar", erklärte Wolfgang weiter.

Eine Sache scheint der Ex-Germany's next Topmodel-Juror dabei möglicherweise nicht zu bedenken: Die Turteltauben geben sich die größte Mühe, Bill so gut es geht zu integrieren. Egal, ob im Disneyland, beim Burning Man oder selbst bei einem Abendessen bei Kerzenschein – der Tokio Hotel-Sänger ist häufig mit dabei. Und wer weiß, vielleicht hatte seine Traurigkeit ja auch einen anderen Grund.

Anreas Rentz/ Getty Images Wolfgang Joop, Designer und ehemaliger Juror bei "Germany's next Topmodel"

Marksmen/Snorlax / MEGA Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz (von unten) im Disneyland

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

