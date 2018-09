Will Pamela Gil Mata ihren Ex-Freund Philipp Stehler (30) jetzt endgültig aus ihrem Leben streichen? Erst am Mittwochabend gab der ehemalige Bachelorette-Kandidat die Trennung von seiner monatelangen Liebsten bekannt. Schon seit einigen Wochen hatten Fans genau das spekuliert, denn Pärchen-Fotos hatte es auf den Accounts der Bachelor in Paradise-Sieger schon lange nicht mehr gegeben – und das wird es wohl auch nicht mehr. Pam vernichtet jetzt jedes mediale Andenken an ihren Verflossenen!

Kurz nach der Verkündung des Beziehungs-Endes am Mittwoch konnte man auf Pams Instagram-Seite noch in vergangenen Pärchen-Erinnerungen schwelgen. Zwei Tage darauf scheint sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin aber umzuentscheiden: Sie löscht alle einstigen Couple-Pics mit Ex-Lover Philipp. Für ihre über 100.000 Follower gibt es jetzt eben erst einmal nur Pam pur.

Zwar lässt die TV-Bekanntheit damit Taten sprechen, in Worten äußerte sich Pamela bisher allerdings kaum. Lediglich durch die kurze Nachricht "Auszeit, bitte" in ihrer Story ließ sie von sich hören und bat ihre Fans um etwas Ruhe.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata und Philipp Stehler am Strand von Ibiza

Instagram / pamelita_mata TV-Gesicht Pamela Gil Mata

Instagram / pamelita_mata Instagram-Beitrag von Pamela Gil Mata

