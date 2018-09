Love Island ist gerade in der Hochphase! Seit dem 10. September wohnen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel der Kuppelshow in der Traumvilla auf Mallorca – und es geht bereits ziemlich heiß her! In den vergangenen Folgen haben sich neben vielen dramatischen Trennungen auch schon einige potenzielle Pärchen unter den Reality-TV-Stars gebildet. Doch welche der Verbindungen hat eine Zukunft? Nun erzählt Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Carina Spack Promiflash, welches Duo ihr liebstes ist!

"So ein richtiges Traumpaar habe ich auf der Insel bisher nicht gefunden", verrät die Blondine. "Irgendwie dachte ich, Natascha und Tobi vielleicht, aber irgendwie wirkt das doch nicht so harmonisch." Sie habe das Gefühl, dass in der aktuellen Staffel jeder jeden gut findet. "Jeder will einfach nur drin bleiben, aber nicht wirklich jemanden kennenlernen", glaubt Carina.

Wer weiß, vielleicht bleiben Natascha und Tobi trotzdem bis zum Finale zusammen – schließlich haben die Turteltauben sich bereits in der allerersten Folge füreinander entschieden! Denkt ihr, dass sie "Love Island" bis zum Schluss gemeinsam durchziehen werden? Stimmt ab!

"Love Island" montags ab 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

