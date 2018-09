Bei Love Island wurde es in der neunten Folge so richtig hot! Die Männer der Kuppelshow traten beim Spiel "Heiße Nummer" in Feuerwehr-Montur gegeneinander an. Dabei sollten sie mit einer erotischen Stripper-Show die Herzen der Damenwelt erobern, die die Jungs zudem nassspritzten – was für die Islander umso mehr ein Anreiz für Bestleistungen war. Im Netz gingen die Reaktionen der Zuschauer zu diesem Spektakel aber deutlich auseinander.

Während viele die feuchten Erotik-Festspiele abfeierten und sich über die Performance der Männer amüsierten, konnten einige Twitter-User nicht so viel damit anfangen. "Diese Bilder bekomme ich nie wieder aus dem Kopf", "Das ist zu viel für meine Nerven und Augen" und "Der Fremdschamfaktor ist so abnormal hoch", lauten die unzähligen Kommentare zu dem Gesehenen. Andere waren da noch ziemlich hin- und hergerissen: "Ich möchte ausschalten, aber irgendwie auch nicht!"

Als Sieger des Contests ging Sebastian Kögl heraus. Gerade dessen Einsatz überraschte die Netzwelt aber besonders: "Sebastian möchte wegen seiner Oma keinen Sex in der Show haben, aber macht das? Ah, ja", schrieb ein Nutzer. Tatsächlich verriet der Barkeeper Promiflash, dass er wegen seiner Familie keine Matratzen-Action haben wolle. Wie hat euch das Spiel "Heiße Nummer" gefallen? Stimmt in der Umfrage ab.

Neue Folge von „Love Island“ am Donnerstag, den 20. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

