Chethrin Schulze (26) sammelte kürzlich jede Menge neue Fans durch ihre Teilnahme bei Promi Big Brother. Was im Zusammenhang mit dem Karriere-Boost allerdings ebenfalls bekannt wurde, waren erotische Aufnahmen aus dem Jahr 2013, die die Berlinerin zusammen mit Micaela Schäfer (34) wild küssend und splitterfasernackt zeigten. Dass genau diese Bilder noch einmal so medienwirksam an die Öffentlichkeit gelangen, war nicht unbedingt im Interesse der Container-Zweitplatzierten: Jetzt äußert sich die 26-Jährige zu den sexy Pics und gibt zu, dass sie diese heute aus einem bestimmten Grund bereut!

"Ich wollte meine Eltern provozieren. Es war eine echt schwere Zeit in meinem Leben. Letztendlich habe ich mir damit keinen Gefallen getan", gestand sie sich kurz nach dem Show-Finale im Gala-Interview ein. Fakt sei jedoch, dass Chethrin die Fotos nicht rückgängig machen könne – sie seien ein Teil ihrer Vergangenheit. Eins stehe für die einstige Love Island-Kandidatin nach dem vermeintlichen Fehltritt jedenfalls fest: "Ich würde das nie wieder tun, mit der Sparte Erotik möchte ich nichts mehr zu tun haben."

Mit diesem Statement belehrt sie zumindest ihre Foto-Partnerin eines Besseren. Das Busenwunder Mica glaubte nämlich schon fest daran, ihre ehemalige FKK-Komplizin neben sich auf der Erotikmesse Venus wiederzufinden. "Da würde sie sehr gut reinpassen, ich würde mich sehr freuen", gab sie Ende August im Bild-Interview zu verstehen.

WENN Micaela Schäfer und Chethrin Schulze im Januar 2014

WENN Chethrin Schulze, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

ASeifert / WENN Micaela Schäfer beim Opening Event des EGO Erotikfachmarktes in Berlin

