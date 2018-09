Sie wird sicher von vielen Müttern um ihren Körper beneidet! Im November 2016 wurde Nazan Eckes (42) zum zweiten Mal Mutter – rund vier Jahre, nachdem ihr erster Sohn auf die Welt gekommen war. Doch auch nach der Geburt zweier Kinder hat das RTL-Gesicht einen makellosen Körper und kann sogar mit einem stahlharten Sixpack aufwarten. Jetzt verrät Nazan ihr Geheimnis – und das scheint unglaublich simpel!

Wie die Moderatorin gegenüber Gala erklärte, treibe sie natürlich regelmäßig Sport – und das am liebsten im Freien. Das eigentliche Geheimnis hinter ihrer Traumfigur sei aber eine ganz simple Regel in Sachen Ernährung: "Ich esse nach Bauchgefühl, denn der Körper sagt einem, was er braucht." Sie folge dem einfachen Credo: "Drei Mahlzeiten pro Tag! Ich versuche, das genau einzuhalten und zwischendurch auch nicht zu snacken", so die 42-Jährige.

Doch auch Nazan ist längst nicht für alle Versuchungen des Alltags gewappnet: "Wenn ich esse, dann richtig, auch Süßes. Die Falle lauert im Büro. Dort werden gern ab 16 Uhr Süßigkeiten rausgekramt, sehr verlockend." Die gelegentlichen Sünden sieht man der gertenschlanken Zweifachmama allerdings nicht an – und schließlich muss man sich ab und zu auch mal eine Kleinigkeit gönnen!

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes auf Sardinien

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Moderatorin Nazan Eckes mit ihren Söhnen Lounis und Ilyas

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de