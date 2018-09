Genau ein Jahr nach ihrem Jawort teilt Cardi B (25) Eindrücke ihrer ungewöhnlichen Eheschließung! Am vergangenen Donnerstag hatte die Musikerin ihren ersten Hochzeitstag mit dem Rapper Offset (26), und obwohl die beiden bisher ein riesiges Geheimnis aus ihrer Trauung gemacht haben, gewährte die "Bodak Yellow"-Interpretin ihren zahlreichen Fans nun endlich einen ersten Einblick: Die Bühnenstars heirateten in Alltagsklamotten in ihrem eigenen Schlafzimmer!

Auch wenn die Hochzeitsmode der 25-Jährigen recht ungewöhnlich ist – zumindest ist Cardis legerer Zweiteiler traditionell weiß, wie nun das Jubiläums-Pic auf Instagram zeigt. Ihr Liebster erschien in einem schwarzen Pulli und Jeans vor dem improvisierten Traualtar. Die Top-Secret-Wedding war sehr spontan, sie trauten sich noch am gleichen Tag, an dem Offset ihr einen Antrag machte.

Dass die zwei überhaupt offiziell Mann und Frau sind, kam erst im vergangenen Juni bei den BET Awards ans Licht. Als der Vater der kleinen Kulture Kiari nämlich eine der beliebten Trophäen einheimste, sagte er in seiner Dankesrede: "Ich danke Gott und ich danke meiner Frau!" TMZ berichtete anschließend, dass es tatsächlich Dokumente gibt, die die Heimlich-Heirat bestätigten.

