Das hatte sich die liebeshungrige Chethrin Schulze (26) in der letzten Nacht mit Daniel Völz (33) sicher anders vorgestellt: Nach einem gemeinsamen Bad im Whirlpool des Promi Big Brother-VIP-Containers wollte die 26-Jährige mit dem als "Knutschelor" bekannt gewordenen Rosenkavalier endlich Lippenbekenntnisse austauschen. Der drehte sich damals allerdings konsequent weg und wehrte die Kuss-Versuche ab. Im Promiflash-Interview verriet Daniel jetzt, wieso die TV-Show für ihn Bussi-frei bleiben sollte.

Dabei wäre ein zärtlicher Kuss eigentlich nur der Höhepunkt eines tagelangen Flirts der beiden Promis gewesen– zwischenzeitlich schien es beim Duo zu funken. "Ich glaube, man hat gemerkt, dass ich in dem Moment nicht in der gleichen Stimmung war. Ich denke, ich hab das ganz diplomatisch gelöst in der Situation", versuchte der Wahl-Berliner auf der Premiere des "Flashdance"-Musicals in Berlin die Knutsch-Abwehr zu erklären. Er habe auf sein Herz und sein Bauchgefühl gehört – und das habe ihn vom Zärtlichkeiten-Austausch einfach abgehalten.

Wozu es vor den Kameras im TV nicht kam, könnten die zwei eigentlich jetzt nachholen. Chethrin sprach vor Kurzem zumindest davon, dass sie und Daniel sich in der Kennenlern-Phase befänden. Der amtierende Bachelor sieht das offenbar anders: "Wir kennen uns und ich glaube, dass wir uns immer wieder über den Weg laufen werden. Aber wie es jetzt weitergeht, muss man sehen." Andererseits ist das Vielleicht-Paar auch um Ausreden nicht verlegen: Während der Sendung äußerten zumindest Chethrins Vertraute gegenüber Promiflash, dass sich die beiden schon vor der Show kannten – das stritten sie zuvor vehement ab.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, bekannt aus "Love Island"

